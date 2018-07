Instituições captam R$ 300 mi em fundo

Universidades privadas passaram a captar recursos em uma modalidade de fundo mais comum no setor automobilístico ou imobiliário. Até julho, foram R$ 317 milhões recebidos por instituições de ensino por meio do chamado Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (Fidc). Em 2003, foram R$ 8 milhões. O fundo repassa adiantadamente para a universidade valores das mensalidades que ainda serão pagas pelos alunos. Ele funciona como se fosse um empréstimo, mas com taxas de juros e prazos melhores que as dos bancos. "A instituição já sabe quanto ela vai receber em um certo tempo, então adiantamos o dinheiro e ela repassa os boletos dos alunos, que pagam diretamente para nós", explica o diretor do Ideal Invest, Oliver Mizne, que administra o primeiro Fidc do País direcionado somente à educação. O número de estudantes que pagam suas mensalidades diretamente a esse tipo de fundo aumentou de 2 mil, em 2003, para 250 mil. Mais de cem instituições de ensino privadas já captaram recursos dessa maneira. O aluno obrigatoriamente precisa ser informado sobre a operação, mas não há prejuízos ou mudanças para quem faz o pagamento. Como forma de garantia contra inadimplência, as instituições repassam ao fundo mais alunos do que o valor de mensalidades acordado para ser recebido. A Faculdade Ibmec, do Rio, captou R$ 11 milhões por meio do fundo da Ideal Invest e o dinheiro foi usado para a obra do novo campus no centro da cidade. "São operações simples de fazer e com taxas competitivas", diz o diretor de operações financeiras da instituição, Américo Mattiello. Os Fidcs são vistos também como uma opção para captação de recursos em um mercado cada vez mais concorrido, com instituições em busca de profissionalização e crescimento para se manterem competitivas. Números recentes do Ministério da Educação (MEC) mostram que praticamente parou de crescer o número de instituições de ensino superior privadas no País - muitas fecharam ou foram compradas por grupos maiores. O dinheiro dos fundos tem sido visto como uma saída principalmente para instituições sem fins lucrativos, que não podem colocar ações nas bolsas de valores. "Mais de 80% das instituições do País não devem abrir o capital", diz Mizne. É o caso da Fundação Universidade do Sul de Santa Catarina (Unisul) que repassou ao fundo 12 mil boletos do total de 40 mil alunos. Foram feitas duas operações, que renderam R$ 45 milhões à instituição. Grande parte do dinheiro foi usado para alongar dívidas. CAPITAL ABERTO Nos últimos meses, no entanto, três universidades privadas - com fins lucrativos - abriram seu capital na Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa). A operação mais recente, da Universidade Estácio de Sá, começou há uma semana. A primeira delas, no início do ano, do grupo Anhangüera Educacional, foi considerada um sucesso e captou R$ 350 milhões. Ações do grupo Pitágoras também estão sendo vendidas. Para o diretor do Ibmec, instituições que pretendem abrir seu capital também têm visto nos Fidcs uma maneira de equilibrar seus caixas para poder se preparar para uma eventual operação desse tipo. "Os bancos têm assediado instituições de ensino para vender ações, mas é necessário estar em crescimento acelerado e com o caixa equilibrado", diz Mattielo. Os Fidcs foram regulamentados no fim de 2001 e hoje há cerca de 150 fundos desse tipo registrados na Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Eles recebem dinheiro de investidores e repassam recursos à indústria, imobiliárias e prestadores de serviços, entre outros.