Instituição expulsa 2 e suspende 7 envolvidos em trote

O Centro Universitário Anhanguera Educacional de Leme (município a 188 quilômetros de São Paulo) expulsou dois alunos e suspendeu outros sete como pena pelas agressões e constrangimentos sofridos pelo calouro do curso de Medicina Veterinária Bruno César Ferreira, de 21 anos. Mais informações sobre casos de trotes violentos Ferreira foi ferido com um chicote, obrigado a se jogar em uma lona com excrementos de animais e aves em decomposição, recebeu chutes no abdômen e na cabeça e acabou internado na Santa Casa do município por ingestão de bebida alcoólica, no início de fevereiro. De acordo com informações do inquérito policial, a agressão ocorreu após o trote organizado pelos veteranos, fora das instalações da faculdade. O exame de corpo de delito apontou a ingestão de bebidas alcoólicas, mas descartou coma alcoólico, conforme havia sido divulgado no dia da agressão. À época, o calouro disse que foi obrigado a beber pinga. Segundo informou o centro universitário, por meio de sua assessoria de imprensa, as punições foram comunicadas na última sexta-feira aos alunos. A instituição não revelou o nome dos estudantes punidos. A suspensão dos sete estudantes terá duração de 15 dias. O aluno agredido disse ontem que não dará continuidade ao processo judicial contra os acusados de agressão. "Eu imaginava que a faculdade iria suspender, não expulsar. Não queria que tivesse acontecido isso (o trote violento), mas na minha opinião a faculdade fez o papel dela", afirmou Ferreira. O calouro disse que vai retirar a acusação, mas, para se proteger, registrou um boletim de ocorrência de ameaça. "Depois do trote fui ameaçado pelo Orkut e por recados dados por amigos dos alunos que me agrediram", disse. As ameaças eram de novas agressões, após Ferreira registrar a queixa e falar publicamente sobre o caso. RETORNO Em fevereiro, logo após passar pelo trote violento, Ferreira disse que não voltaria para a faculdade em Leme. O calouro afirmou ter recebido uma bolsa de estudos em outra unidade do centro universitário. Ele não informou em qual unidade está estudando agora. Até o fechamento desta edição, a Anhanguera Educacional também não se manifestou sobre a bolsa.