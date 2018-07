Inspiração glamourosa

.

O segundo grupo é mais restrito, porque envolve um talento natural para filtrar todas as informações e selecionar as peças que vão compor a identidade visual, o que tornará essa pessoa quase única pelo que veste. Na maioria das vezes, a criação de um estilo vem das experiências vividas e da identificação com determinado grupo ou época.

Os anos 50 e 60 sempre foram uma grande fonte de inspiração para quem gosta de se vestir com estilo, pois foram décadas ricas no desenvolvimento de modelagens e no uso de novos materiais. Por isso, há muitos apaixonados por moda que são adeptos da estética dessa época. Confira uma seleção de peças para você se produzir no clima vintage.

GRIFE ROMÂNTICA

A atriz Débora Fallabela é uma dessas pessoas. Tanto que resolveu lançar, junto com a amiga Mariana Aretz, uma grife só com vestidos inspirados na época, a Un Vestido Y Un Amor. O primeiro passo foi criar um blog para reunir pessoas que também adoram o tema e, assim, comercializar as peças. O sucesso foi tanto que as meninas resolveram montar um ateliê para atender a demanda, que foi inaugurado no fim do mês passado, na Rua Augusta.

Veja também:

Galeria de fotos com dicas de roupas e acessórios retrô

Como surgiu a ideia de lançar uma grife de vestidos?

Surgiu de forma despretensiosa. Eu tinha vontade de fazer alguma coisa que não tivesse nada a ver com a minha profissão e a Mariana, minha sócia e estilista da marca, chegou com essa proposta. Nós duas adoramos vestidos, e sentíamos falta de uma marca como essa no mercado, que trabalhasse apenas com vestidos. Criamos o blog, fotografamos as peças e colocamos à venda. Não tínhamos ideia de como seria o retorno, pois não acreditávamos que as pessoas realmente comprassem pela internet, principalmente roupas, pois, muitas vezes, é preciso experimentar. Para a nossa surpresa, o blog deu certo, e agora estamos expandindo os negócios.

De onde surgiu o nome Un Vestido Y Un amor?

Queríamos um nome espanhol para a marca. Então uma amiga argentina deu a ideia. Depois descobrimos que é também o nome de uma música linda do Fito Paez, e tem uma versão mais linda ainda cantada pelo Caetano.

Inicialmente, cada vestido criado era uma peça única. Vocês pretendem continuar mantendo esse conceito mesmo agora com a nova loja?

Sempre trabalhamos com poucas peças, mas é claro que, com o crescimento do atelier, aumentamos um pouco a produção. Muitas vezes, reeditamos modelos que fizeram sucesso, mas com outros tecidos e estampas. E como enviamos vestidos para todo o Brasil, é muito difícil, em uma mesma cidade, encontrar dois vestidos iguais.

Por que a escolha dos anos 50 e 60 como inspiração para os modelos?

Essa escolha é muito pessoal. Eu e Mariana sempre gostamos muito dessa época e comprávamos muitos vestidos em brechós.

A internet é um bom veículo para vendas e para reunir pessoas que têm um gosto em comum?

Não esperávamos que teríamos esse retorno tão rápido. Descobrimos esse público por acaso. Vendemos vestidos para mulheres de todas as idades e temos clientes fiéis, que sempre entram no blog para conferir os novos modelos.

Acha que as meninas modernas se identificam com a estética retrô?

Acredito que existe, sim, moças que valorizam essa estética, ou não estaríamos indo tão bem.

Falando agora como atriz, acredita que o figurino é fundamental para a concepção de um personagem?

Muitas vezes, já mudei o tom de um personagem depois de um teste de make e figurino.

ONDE ACHAR (os produtos da galeria)

Accessorize: tel.: 3061-5136

Andréa Brito: tel.: 3068-8808

Carina Duek: tel.: 3086-1292

Constança Basto: tel.: 3758-5211

Diferenza: tel.: 3061-3437

Diva: tel.: 2579-7695

Ferri: tel.: 5181-1156

Hope: tel.: 0800-550018

Laundry: tel.: 3085-0604

Paola Robba: tel.: 3082-0799

Princess: tel.: 3083-4800

Rock Lily: tel.: 3814-0920

Têca: tel.: 3085-4476

Tessuti: tel.: 3081-2692

Tom Ford para Marcolin: tel.: 0800-7715557

Un Vestido Y Un Amor: tel: 9163-6170

Produção de moda: Suzana Ginez