Inspeção aponta falhas na produção do Contracep

Uma série de falhas na produção do anticoncepcional injetável Contracep foi identificada em inspeção feita pelo Centro de Vigilância Sanitária Estadual (CVS). Foi constatado que a fabricante, EMS-Sigma Pharma, alterou a fórmula do produto sem autorização do governo federal; o controle de qualidade da medicação é deficiente; a embalagem não cumpre as exigências legais e a dosagem de hormônio nas ampolas sempre estava muito próxima ao limite mínimo para evitar a gravidez. A investigação do CVS foi realizada na fábrica da EMS entre os dias 12 e 23 de novembro. O laboratório foi notificado e tem até segunda-feira para apresentar defesa.Em nota, informou que "não tem registros conclusivos de gravidez e ineficácia do produto". Distribuído em unidades básicas de saúde (UBS) e vendido em farmácias por preços populares - R$1,50 no Programa Farmácia Popular e R$ 15 nas drogarias - os primeiros problemas do Contracep foram apontados por análises do Instituto Adolfo Lutz. Na época, foi constatado que três lotes do medicamento, 080501-1, 080496-1 e 087359-1, tinham quantidade hormonal inferior à necessária. As novas informações sugerem que todos os lotes do Contracep, possivelmente, apresentam irregularidades.