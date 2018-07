Cientistas Universidade de Okayama (Japão) averiguaram que certos seres vivos fingem que estão mortos na presença de um predador para aumentar as chances de sobrevivência. Os pesquisadores, cujo trabalho saiu na revista Proceedings of the Royal Society B, chegaram a essa conclusão após observar o escaravelho Tribolium castaneum sob o ataque da aranha Hasarius adansoni.