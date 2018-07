Inpe registra 541 km2 de desmate da floresta amazônica no mês de outubro

O desmatamento na Amazônia atingiu 541 km² no mês de outubro, de acordo com dados do sistema Deter, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), que vê o desmate em tempo real. O índice é 8% inferior ao registrado em setembro, quando foram derrubados 587 km², porém 8,59% maior que o mesmo período do ano passado. Foram registrados 233 km² no MT e 218 km² no PA. A novidade é que a partir de agora a divulgação dos dados do Deter deixa de ser mensal e volta em um relatório trimestral só em fevereiro. Isso será feito porque nos meses de novembro, dezembro e janeiro os Estados da Amazônia ficam pesadamente cobertos de nuvens, o que prejudica a visualização do desmatamento e da degradação por parte do satélite. Por causa disso, a taxa de desmatamento pode parecer pior ou melhor em um Estado que em outro, quando na verdade só não está sendo integralmente observada. "Com um relatório trimestral teremos uma média melhor para dizer como está sendo a evolução em cada lugar. A informação será mais equilibrada", explica Gilberto Câmara, diretor do Inpe. Mas mesmo sem os relatórios, alertas de desmatamento continuarão sendo enviados de 15 em 15 dias para o Ibama. Isso já funcionava assim nos anos anteriores, mas o Inpe passou a divulgar os dados mensalmente no período chuvoso porque no último semestre de 2007 o desmatamento voltou a crescer, chegando a um pico em dezembro. Segundo Câmara, o ano passado foi atipicamente seco nesse período, o que possibilitou mais queimadas e propiciou o desmate. Para este ano, no entanto, a previsão é de normalidade de chuvas, o que deve tornar o processo de desmate mais difícil. "A indicação que temos é de um comportamento mais tranqüilo, de modo que poderemos fazer o relatório com calma. Mas se sentirmos que haverá aumento, divulgaremos o alerta na hora."