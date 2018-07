Iniciativas têm o apoio do Ministério da Educação

O Ministério da Educação (MEC) também aprova a iniciativa das universidades federais que estão flexibilizando seus cursos e não interfere nesse tipo de decisão. As instituições têm autonomia administrativa. "São propostas apresentadas pelas universidades que estamos catalogando e acompanhando", afirma o coordenador de expansão e gestão das Ifes, Rodrigo Ramalho. "São alternativas que podem ser depois expandidas para outras instituições", completa. O incentivo do ministério a essas alternativas fica bastante claro no projeto da Universidade Federal do ABC (UFABC), localizada em Santo André (SP), que já deu a linha do que o ministério pretende ver nas instituições. Primeira da nova safra de universidades federais patrocinada pelo governo Luiz Inácio Lula da Silva, a UFABC oferece, no seu vestibular, 1.500 vagas para áreas de Ciência e Tecnologia. É apenas dentro do curso que o aluno vai montar a sua própria formação. Há a possibilidade de o estudante receber um diploma básico, depois de três anos de curso, que já vai permitir que trabalhe na área. Mas ele também poderá continuar estudando. A instituição oferece 48% de disciplinas obrigatórias, 30% de opção limitada - relativas à área na qual o aluno pretende se formar - e 24% totalmente livres, o que pode incluir até mesmo atividades de teatro e música. "Temos um programa de tutoria em que cada aluno é acompanhado para melhor decidir sua formação", conta a pró-reitora de graduação da universidade, Itana Stiubiener. "Mas a formação não precisa ser toda igual", explica a pró-reitora.