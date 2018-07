Ingredientes para montar lancheiras

Montar a lancheira escolar adequadamente pode ser uma excelente estratégia para garantir uma alimentação saudável e balanceada no ambiente escolar. Para a garotada que compra lanche na cantina, a orientação é evitar as frituras e guloseimas. De olho na saúde dos alunos, a cantina da unidade de Santo André do Colégio Arbos, por exemplo, acabou de investir R$ 60 mil na aquisição de um forno combinado e para pães. Segundo o proprietário da cantina, que atua no Colégio Arbos, Eduardo Rodrigues do Nascimento, o projeto de alimentação saudável é desenvolvido na escola há mais de nove anos e grande parte dos alunos, já está consciente da importância de ingerir sucos naturais e evitar lanches gordurosos. ?Por ser diária e introduzida tão cedo na vida das crianças, a merenda escolar é uma das formas delas terem noções de alimentação saudável, cultivo e preparo de alimentos, e podem favorecer, ou não, a formação de bons hábitos alimentares?, afirma a endocrinologista Ellen Simone Paiva, diretora do Citen, Centro Integrado de Terapia Nutricional (5579-1561), que dá dicas para uma lancheira saudável. 1. Evite os salgadinhos industrializados. 2. O pão deve ser o carboidrato de todo o dia. Varie o sabor usando os vários tipos de pão de forma, as bisnaguinhas, o pão francês e tantos outros. 3. Para completar os sanduíches, utilize o queijo, e um embutido em versões 4. Os sucos em caixinha são práticos e nutritivos 5. Achocolatados em caixinha podem ser uma alternativa aos sucos 6. Envie as frutas que a criança gostar de comer. Bolo de beterraba Denise Campos Nutricionista do Colégio Arbós Ingredientes: Massa: ovos separados 4; óleo 50ml; açúcar 300g; beterrabas raladas ou batidas no liquidificador 250g; farinha de trigo 300g; chá de baunilha 1 colher (chá); fermento em pó 1 colher (sopa); Calda: margarina 20g; chocolate em pó 70g; leite 150ml; maisena 25g. Preparo: Bata as claras em neve. Junte as gemas, a margarina e o açúcar batendo sempre. Acrescente a beterraba e a farinha e continue batendo. Por último, junte a baunilha e o fermento e misture. Despeje a massa numa forma redonda, untada e polvilhada com farinha e asse em forno moderado por 35 a 40 minutos. Para a calda, leve todos os ingredientes ao fogo mexendo sempre. Deixe o bolo ficar morno, tire da fôrma e coloque a calda por cima. Sirva frio. Pastel assado de talos Uma das indicações dos nutricionistas é mandar para a escola lanches assados, em vez de frituras e salgadinhos. Esse pastel é uma boa dica. Ingredientes: ricota 1 xícara (chá); margarina 3 colheres (sopa); farinha de trigo 2 xícaras (chá); sal a gosto. Recheio: talos de agrião 1 xícara (chá); óleo 3 colheres (sopa); cebola 1 colher (sopa); alho 1 dente; azeitona verde 5 unidades; sal a gosto; ovo 1 unidade. Preparo: Amasse a ricota, misture a margarina, a farinha de trigo e o sal. Reserve na geladeira. Para o recheio, refogue os talos de agrião no óleo, junte a cebola e o alho. Acrescente a azeitona verde picada. Verifique o sal. Sobre um filme plástico, abra a massa com um rolo e corte-a em pequenos discos. Recheie e feche os pasteizinhos. Amasse bem as bordas, pincele com o ovo e leve para assar em forno preaquecido. Dica: A ricota é um produto de alto valor protético e com baixas calorias. Consultoria nutricional para uma lancheira saudável RG Nutri (3044-4047) www.rgnutri.com.br A consultoria nutricional RG Nutri tem uma série de dicas para tornar a lancheira dos estudantes saborosa e atraente. Além de um equilíbrio nutricional entre os alimentos que a compõem, deve haver a certeza de que o de que o alimento estará seguro para o consumo na hora do recreio. Escolha um alimento de cada grupo, como segue: Frutas ou sucos: fornecem vitaminas e minerais, tão importantes para o crescimento e desenvolvimento das crianças. Pode ser inserida na lancheira uma fruta (maçã, pêra, banana) ou um suco. Carboidratos: escolha pães, biscoitos e cereais, com menor teor de açúcar, como pães, cereais com fibras, biscoitos e bolos simples. Proteínas: são fontes deste nutriente: queijos, leites ou iogurtes, mas atenção na conservação desses alimentos, que são altamente perecíveis e podem estragar na lancheira. Boas opções são bebidas a base de leite em caixinhas e os queijos pasteurizados. Procure variar o cardápio para a criança não enjoar.