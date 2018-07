Ingrediente em cores

Geleia de pimentão vermelho

Tempo de preparo: 30 minutos

Rendimento: 10 porções

Ingredientes:

3 pimentões vermelhos (cerca de 1/2 kg)

1 cebola grande

4 pimentas dedo de moça

1 colher (sopa) de sal

4 xícaras (chá) de açúcar

1 xícara (chá) de vinagre

de vinho branco

1/2 xícara (chá) de suco

de limão

4 cravos

1 colher (sopa) de gelatina em pó sem sabor

Preparo: 1. Lave os pimentões, corte-os ao meio, descarte os cabos e as sementes e corte em pedaços graúdos. Descasque a cebola e corte-a em rodelas. Corte as pimentas dedo de moça ao meio, retire as sementes e corte-as em pedaços.

2. Coloque tudo no processador de alimentos e bata algumas vezes, mas não deixe que fiquem muito finos.

2. Tempere com a metade do sal e coloque numa peneira para escorrer o excesso de líquido, por pelo menos 30 minutos.

3. Numa panela antiaderente, coloque os legumes escorridos, junte o sal restante, e também o açúcar, o vinagre, o suco de limão e os cravos.

4. Leve ao fogo e deixe cozinhar por pelo menos 10 minutos, depois que levantar fervura, mexendo sempre com uma colher de pau. Desligue e reserve.

5. Coloque a gelatina numa vasilha de vidro que possa ir ao microondas. Junte 1 colher (sopa) de água fria. Espere 1 minuto e leve ao microondas, por 15 segundos, para derreter.

6. Despeje na panela com a geleia ainda quente, misture bem. Sirva morna ou fria para acompanhar aves e carnes.

Custo: baixo

Grau de dificuldade: fácil

Pimentões recheados

Tempo de preparo: 30 minutos

Rendimento: 8 porções

Ingredientes:

1 pimentão verde grande

1 pimentão vermelho grande

1 pimentão amarelo grande

1 pimentão roxo grande

2 latas de milho verde em

conserva

150 g de salame cortado em rodelas finas

1 cebola média

2 colheres (sopa) de salsa

e cebolinha picadas

1 tablete de caldo de legumes

sal e pimenta-do-reino a gosto

1 envelope de gelatina em pó sem sabor

Preparo: 1. Lave os pimentões, corte-os ao meio no sentido do comprimento. Descarte as sementes e as fibras internas, tomando cuidado para que fiquem bem inteiros. Reserve.

2. Numa tigela, coloque o milho escorrido (reserve a água para dissolver a gelatina).

3. Junte o salame picadinho, a cebola cortada em cubos pequenos, a salsa e a cebolinha, e misture bem.

4. Coloque a gelatina numa xícara, hidrate com 5 colheres (sopa) da água do milho verde reservada. Aguarde um minuto e leve ao microondas, por 15 segundos, para derreter.

5. Meça a água restante e acrescente mais água até completar 400 ml. Aqueça a água e dissolva nela o caldo de legumes. Tempere com um pouquinho mais de sal e pimenta, e misture à gelatina dissolvida. Mexa bem.

6. Coloque as metades dos pimentões numa assadeira. Distribua dentro de cada uma delas um pouco do milho verde temperado. Despeje sobre os legumes a água misturada com a gelatina.

7. Deixe esfriar na geladeira por umas 2 horas. Sirva os pimentões sobre alface e rúcula picadas.

Custo: baixo

Grau de dificuldade: médio

Pimentão amarelo com ovos

Tempo de preparo: 30 minutos

Rendimento: 8 porções

Ingredientes:

4 batatas médias

4 pimentões amarelos

4 colheres (sopa) de azeite

1 cebola média picada

sal e pimenta-do-reino a gosto

4 ovos

4 colheres (sopa) de parmesão ralado

Preparo: 1. Cozinhe as batatas em água e sal, descasque-as e amasse-as com um garfo ou passe pelo espremedor. Reserve.

2. Lave os pimentões, corte-os ao meio, no sentido do comprimento, retire as sementes e corte-os em tiras finas. Reserve.

3. Numa frigideira grande, aqueça o azeite e refogue a cebola até que fique transparente.

4. Junte os pimentões reservados, tempere com sal e pimenta e deixe refogar mais um pouco.

5. Retire do fogo, junte as batatas reservadas e os ovos batidos e misture bem. Despeje num refratário untado com manteiga.

5. Polvilhe o parmesão ralado e leve ao forno pré-aquecido para gratinar.

Custo: baixo

Grau de dificuldade: fácil