Influenza sazonal continua matando mais

Enquanto as mortes por gripe suína no Brasil se concentram principalmente em pacientes jovens e adultos, o perfil dos óbitos da influenza sazonal é o oposto. Os idosos são tradicionalmente a população mais atingida. Entre os que têm mais de 80 anos, o risco é maior. Um estudo do Ministério da Saúde aponta para a tendência de crescimento das mortes em decorrência da gripe e fatores e causas relacionadas, como a pneumonia, em idosos com mais de 80 anos. De acordo com a pesquisa, as pessoas com mais de 80 anos chegam a apresentar um risco de morte cerca de 12 vezes maior do que a população entre 60 e 69 anos. O estudo analisou 579.951 óbitos por gripe e causas associadas (pneumonias, bronquites e obstruções respiratórias) entre 1992 e 2005. O aumento médio do risco foi de 2,5 óbitos por mil idosos em 1992 para 3,3 em 2005. Mesmo em meio à epidemia de gripe suína, o perigo da influenza sazonal não pode ser esquecido, dizem os especialistas. "A maior parte dos casos que continuam chegando aos hospitais é de gripe sazonal", diz o infectologista Antônio Pignatari, do Hospital Nove de Julho.O infectologista chama a atenção para o perigo que a doença continua representando. "Não é possível que não tenhamos nenhuma morte por gripe sazonal", diz. Segundo o secretário de Saúde do Rio Grande do Sul, Osmar Terra, as mortes por gripe suína neste ano são menores dos que as registradas por gripe sazonal no mesmo período de 2008.