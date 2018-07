Índices de abstenção da Fuvest aumentam

Os candidatos do vestibular da Fuvest responderam ontem as questões de geografia e biologia. Cerca de 6,6% dos vestibulandos faltaram à prova de geografia, o equivalente a 893 candidatos do total de 13.481 inscritos para o exame. No ano passado, houve 6,33% de ausentes. A prova de biologia teve uma abstenção de 7,18%. Dos 10.779 vestibulandos, deixaram de comparecer 774. No ano passado, faltaram 5,98% dos convocados. Hoje, 18.099 candidatos devem fazer a prova de física.