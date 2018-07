Índice no fundamental avançou pouco em SP

a semana passada, o governo de São Paulo divulgou o Índice de Desenvolvimento da Educação de São Paulo (Idesp), que mostra a evolução dos alunos da rede estadual. Os dados revelaram que o ensino fundamental público avançou pouco no último ano. O índice cresceu 3% entre 2007 e 2008 e, com isso, a nota média geral não chegou a 4, numa escala que varia de 0 a 10. Para a educadora da USP Silvia Colello, o pouco avanço do fundamental mostra que o nível chegou a uma situação-limite. "Para se obter resultados melhores nos anos iniciais, são necessárias mudanças mais aprofundadas, como na carreira e capacitação dos professores." Recentemente, o governo iniciou o programa Ler e Escrever na fase de alfabetização das crianças. Uma das ações foi a inclusão de estagiário nas classes de 1º ano para ajudar o professor.Para o especialista da USP Ocimar Munhoz, o Idesp mostra que o programa ainda não atingiu os resultados esperados. Existe um índice para cada ciclo de ensino. No ano passado, cada escola teve uma meta estabelecida - com base na sua nota do Idesp de 2007 - para ser alcançada. A maioria das cerca de 5 mil escolas (71,4%) chegou à meta em pelo menos um dos ciclos - nas turmas de 1ª a 4ª série, de 5ª a 8ª série e ensino médio. O cálculo leva em conta o desempenho dos estudantes numa prova feita pelo governo, o Saresp, e a quantidade de alunos na série correta para a idade. O Idesp foi divulgado pela primeira vez no ano passado. O governo distribuirá bônus para professores e funcionários de acordo com o sucesso em cumprir tais metas. Os resultados do bônus serão divulgados amanhã pela secretaria.