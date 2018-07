Índice leva em conta português e matemática

O Índice de Desenvolvimento da Educação do Estado de São Paulo (Idesp) é calculado anualmente pela Secretaria de Estado da Educação com base em dois dados básicos: a nota de português e matemática que os alunos tiram no Saresp, prova aplicada todos os anos, e a quantidade de alunos que está na série correta para sua idade (fluxo escolar). Com esses dados, a secretaria cria um indicador para as séries iniciais (de 1.ª a 4.ª) e finais do ensino fundamental (5.ª a 8.ª) e para o ensino médio. A pontuação que o aluno tira no Saresp permite situá-lo em uma escala de conhecimentos de língua portuguesa e matemática. Por exemplo, se ele tem menos de 125 pontos na prova, isso quer dizer que não domina sequer o conhecimento mais básico avaliado pela prova. Com uma pontuação dessas, ele entra para o nível dos alunos que estão abaixo do básico. Se na 4.ª série ele tem uma pontuação entre 150 e 200 pontos, o conhecimento é básico - sabe parte do que deveria saber para a série, mas não todo o conteúdo. A escala tem pontuações diferentes para cada nível de ensino e para cada disciplina. As notas gerais do Saresp de 2008, que permitirão traçar o retrato do Estado, não foram divulgadas pela secretaria. Para fazer o cálculo da região centro-oeste, a reportagem usou as notas que estão no boletim do Idesp na internet.