Indicações para Capes acabam dia 12

A Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior do Ministério a Educação (Capes) recebe, até o dia 12 de novembro, indicações de nomes para novos coordenadores de área. Podem participar do processo representantes dos cursos de pós-graduação, associações e sociedades científicas. Serão escolhidos 44 coordenadores e seus suplentes para atuar na avaliação de cursos de pós-graduação do período de 2010. As indicações podem ser feitas no www.capes.gov.br.