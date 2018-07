Índia envia sua 1ª missão não-tripulada

A Índia lançou sua primeira missão não-tripulada à Lua ontem, seguindo os passos da China. O Chandrayaan 1, construído pela Organização Indiana de Pesquisas Espaciais (Isro, na sigla em inglês), foi lançado de um centro espacial no sul do país, logo após o amanhecer. A missão, que custou US$ 79 milhões, tem o objetivo de mapear a Lua. O Chandrayaan 1 é o primeiro passo nos planos da Isro, que prevê enviar dois indianos ao espaço e mais tarde, por volta de 2025, levar outro de seus compatriotas a pisar o solo lunar. "Estamos planejando levar duas pessoas ao espaço em nossa primeira missão tripulada. O projeto está aprovado pela Comissão Espacial, a um custo de US$ 2,44 bilhões", afirmou ontem o presidente da agência espacial indiana, G. Madhavan Nair. "O que começamos é uma jornada notável", comemorou. A missão lunar indiana é a 68ª expedição que parte da Terra para o satélite.