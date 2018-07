Incor tenta negociação de dívida com BNDES

Um técnico da Fundação Zerbini, que administra o Instituto do Coração (Incor), esteve ontem no Rio para uma reunião com representantes do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) para tratar da renegociação da dívida da instituição com o banco. O encontro não teve caráter conclusivo. Foi mais uma oportunidade para o corpo técnico-financeiro da fundação propor alternativas para a reestruturação do pagamento da dívida, que já alcança R$ 140 milhões.