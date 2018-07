Incor faz transplante raro e paciente fica com 2 corações

Um homem de 53 anos recebeu ontem um novo coração no Instituto do Coração (Incor), em São Paulo. Até aí, nada de mais - não fosse o fato de que agora ele viverá com dois corações lado a lado. Em 30 anos, essa é a sexta vez que um paciente passa por essa cirurgia no hospital. O coração sadio foi colocado do lado direito do peito em uma cirurgia que durou cerca de 12 horas e vai auxiliar o coração "antigo" a exercer sua função de bombear sangue para os órgãos. O procedimento, chamado transplante heterotópico, foi indicado porque o homem sofria há nove anos de insuficiência cardíaca e a doença havia evoluído a ponto de causar hipertensão pulmonar. O novo órgão se comunica com o coração doente pela veia cava e as artérias aorta e pulmonar. Dessa forma, funciona como uma bomba hemodinâmica auxiliar do processo de circulação. "Se apenas substituíssemos o órgão, o coração novo não aguentaria a pressão sanguínea dos pulmões", explica o cirurgião cardíaco Ronaldo Honorato, um dos médicos responsáveis pelo transplante. Honorato - que participou de quatro dos seis transplantes cardíacos heterotópicos realizados no Incor - afirma que o paciente deve passar o resto da vida com os dois corações. "Existem casos em que o coração ?velho? melhora e em raras vezes chega a ficar bom, mas, como é um homem de 53 anos, o mais provável é que fique com os dois corações", afirma. O paciente entrou na lista de transplantes há quatro meses e há cerca de dois estava na Unidade de Terapia Intensiva do Incor, onde permanecia vivo com o auxílio de aparelhos. A necessidade do transplante se tornou cada vez maior e as chances de sobrevida vinham diminuindo com o passar dos dias. Ontem, o processo que terminou com os dois corações em seu peito começou bem antes das 11 horas, quando ele foi levado para a sala de cirurgia. Por volta das 2 horas, a Secretaria de Saúde identificou um possível doador em Sorocaba. Às 7 horas, o próprio Honorato já estava na cidade do interior do Estado para fazer a retirada do coração do corpo do doador, um rapaz de 29 anos morto em um acidente de moto. Além do coração, rins, pâncreas, fígado e córneas foram doadas.