O Instituto do Coração do Distrito Federal (Incor-DF) passou ontem a ser administrado pela Fundação Universitária de Cardiologia, do Rio Grande do Sul. Até então a administração era da Fundação Zerbini. Agora, o hospital passa a se chamar Instituto Cardiológico de Brasília. Apesar da troca de comando, os funcionários devem ser mantidos.