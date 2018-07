Incor cancela escolha de professor titular

A Faculdade de Medicina da USP cancelou ontem a escolha do médico Protásio Lemos da Luz como professor titular do Incor. O concurso que elegeu o novo professor era questionado por dois concorrentes: os médicos Charles Mady e Edimar Alcides Bocchi. Mady diz ter sido informado pelo presidente da banca examinadora que não seria escolhido antes mesmo do final do concurso. A decisão segue agora para o Conselho Universitário da USP.