Incêndio tem foco em área de difícil acesso

Embora os dois maiores focos de incêndio de Mucugê, na Chapada Diamantina, já tenham sido controlados, surgiu ontem um novo foco nas proximidades do Rio Garapa, na cidade de Andaraí. A administração do parque informou que a ocorrência é preocupante porque a área é de difícil acesso. Há cerca de 80 bombeiros trabalhando no parque, mas nenhum deles no novo foco. Todos os esforços estão direcionados para garantir que o fogo não retorne às áreas mais críticas. O Parque Nacional da Chapada Diamantina já teve metade de seus 152 mil hectares queimados desde que os incêndios começaram.