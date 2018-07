Um incêndio na manhã de ontem destruiu parte do Centro de Atenção à Saúde Prof. José Maria de Magalhães Netto, em Salvador, e vai deixar cerca de 700 pessoas sem atendimento por dia. Cerca de 20% delas viajam do interior para a capital após agendar consultas ou outros procedimentos com até três meses de antecedência. Não há previsão de data para a retomada dos atendimentos.