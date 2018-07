Inca revê posição sobre toque retal

Em reunião ontem para traçar campanhas de combate ao câncer de próstata e de pênis, representantes do Instituto Nacional de Câncer (Inca) e da Sociedade Brasileira de Urologia (SBU) desmentiram nota divulgada na semana passada desaconselhando o exame de toque retal e o teste de PSA (Antígeno Prostático Específico) no rastreamento do câncer de próstata. "Era tudo o que o homem queria ouvir, mas a informação não condiz com a posição das instituições", afirmou José Carlos de Almeida, presidente da SBU.