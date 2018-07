Imperatriz: algo novo está por vir

A carta da semana é a Imperatriz, onde encontramos o princípio ativo feminino e a divina força geradora. Toda vez que a nossa vida paralisa por rígidas dicotomias, podemos encontrar a ajuda neste arquétipo que, como a Mãe Natureza, encarna tudo o que é natural e criativo. A chave do seu poder é a ativa inspiração e o amor, tocada por Vênus, que ama a beleza em todas as formas. Representa a natureza geradora em constante atividade, procurando dominar sempre a emoção através da razão. Tudo pode acontecer, só erra quem faz, sempre significa algo novo, fertilidade, parir e também muita sensualidade! Ação a ser tomada É preciso fazer algo acontecer, sempre se valorizando, sem esquecer de todas as qualidades. Frase ?A geração é o mistério pelo qual o espírito se une à matéria; em razão disso, o Divino se torna humano?, de Papus. Meditação ?A passagem sagrada leva de vida a vida: de pai a mãe e de mãe a pai. A harmonia suprema une o amor e a verdade no meu coração. Coroado com as estrelas da verdade e protegido pelos símbolos do domínio do amor, serei entronizado serenamente no jardim da minha alma triunfante. As sementes plantadas na Terra crescerão e florescerão nos campos dos céus. A colheita do amor chegou; que eu possa rejubilar-me e agradecer! Semeada na corrupção e na confusão, a semente do amor e da verdade cresceu para a plenitude de um estado incorruptível no qual prosperarei eternamente. Ó, sagrada rainha do verão eterno, eu vos imploro que reinais para sempre no meu coração!?, de Stephan A. Hoeller. Dicas Ouvir por diversas vezes a música Maria, Maria de Milton Nascimento, também interpretada por Elis Regina, e assistir ao filme "A Cor Púrpura", de Steven Spielberg.