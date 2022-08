Imagine Dragons anuncia 'Mercury World Tour' no Brasil

Turnê celebra o lançamento do último álbum duplo da banda Imagine Dragon, 'Mercury – Acts 1 & 2'. Foto: Eric Ray Davidson

Imagine Dragons , banda vencedora do Gramy, anuncia que passará pelo Brasil com a Mercury World Tour. Produzida pela Live Nation, a turnê celebra o lançamento do último álbum duplo do grupo, Mercury – Acts 1 & 2, com paradas também na Colômbia e Argentina. No solo brasileiro, os shows serão realizados em Curitiba (na Pedreira Paulo Leminski, em 25 de outubro); em São Paulo (no Allianz Parque, 27); e no Rio de Janeiro (na Jeunesse Arena, 29).

Com o disco contendo 32 faixas, Imagine Dragons faz a declaração artística mais ousada de sua carreira até agora. Com produção executiva de Rick Rubin, o álbum duplo inclui os singles de sucesso Enemy, Bones e Sharks; e se expande em Mercury – Act 1, de 2021.

Enquanto Act 1 explora temas como amor, fé, dor, paixão e perda, Act 2 se concentra em classificar a perda pessoal e as maiores questões existenciais de sua carreira.

Imagine Dragons abriu o caminho para seu novo álbum com o lançamento de uma série de singles recentes no topo das paradas. Até o momento, Bones reuniu mais de 331 milhões de streams e o videoclipe que o acompanha marcou mais de 31 milhões de visualizações no YouTube.

A música também atingiu o Billboard Hot 100 e atraiu muitos elogios. Seu single anterior, o sucesso global Enemy, acumulou 4.6 bilhões de streams combinados em duas versões (incluindo uma colaboração com o rapper J.I.D, de East Atlanta, indicado ao Grammy).

Enemy, que foi escolhido para a série animada da Riot Games Arcane, foi o número 1 na Alternative Radio e o número 1 no Top 40 Radio.