Imagens católicas são destruídas no RS

As estátuas e as placas de agradecimento deixadas por devotos na Gruta Nossa Senhora de Fátima, em Santiago, região central do Rio Grande do Sul, foram depredadas na noite de segunda-feira. As peças destruídas não tinham valor comercial ou artístico, mas, segundo o padre Hermeto Mengarda, representavam muito para a fé popular. Avisada pelos zeladores da gruta, a Polícia Civil vistoriou o local na terça-feira. A imagem principal, de Nossa Senhora de Fátima, de quase 2 metros de altura, foi derrubada do altar. Até ontem, a polícia não havia encontrado pistas dos autores.