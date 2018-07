Iguais só na idade

ALINE DEXHEIMER Mãe dos trigêmeos Enzo, Alissa e Nicolas, de cinco anos POLÍTICA FAMILIAR: a pia de plástico foi um presente para a menina. Os garotos ganharam dois gols para treinar futebol "Como ainda são pequenos, não faço muita diferença no tratamento, ma s mesmo sendo trigêmeos eles não têm a mesma personalidade. A menina gosta muito mais de me ajudar nos trabalhos da casa. E não acho que eu tenha estimulado isso . É natural dela, sabe? Gosta de lavar a louça, de arrumar as camas ... Outro dia me disse: ‘não é ótimo ter uma filha que te ajuda?’ Ela ganhou uma pia de plástico, ama brincar com aquilo. Para os meninos, meu pai fez dois gols no jardim. Mesmo entre os dois garotos há diferenças. O Enzo adora o futebol, os carros, é mais agitado, tem aquele temperamento de menino mesmo. O Nicolas prefere ficar em casa, vendo filmes, jogando videogame."