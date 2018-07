Iguais, mas diferentes

Irmãos gêmeos, ou múltiplos, costumam ter amigos em comum e muitas afinidades. Até por uma questão prática, alguns são vestidos da mesma forma na infância e têm os mesmos cortes de cabelo. Mas é recomendado considerar uma "identidade padrão" para eles? Segundo os especialistas, não. Pelo contrário: os pais devem estimular a individualidade. Por causa dos tratamentos de fertilidade, hoje são freqüentes as gestações de múltiplos, tornando complexa a missão de educá-los. Um dos poucos livros disponíveis sobre o assunto no Brasil é Criando Gêmeos e Múltiplos em Idade Escolar (M. Books), da norte-americana Christina Baglivi Tinglof. Grávida aos 36 anos, ela deu à luz aos gêmeos fraternos Michael e Joseph, que hoje têm 13 anos. A partir de então, passou a pesquisar o tema, e criou o site www.talk-about-twins.com. Para Christina, uma das melhores maneiras de estimular a individualidade de gêmeos é passar um tempo sozinha com cada um deles. "Assim você enxerga aquele filho sob uma ótica totalmente diferente, longe do irmão. Você pode atingir sua personalidade única, interesses, desejos, gostos e aversões", comenta a autora, por e-mail. "Gêmeos têm duas personalidades: uma quando estão juntos e outra quando estão sozinhos." Sobre o hábito de vesti-los iguais, comenta: "passa a mensagem de que são imagens refletidas, como espelhos. As crianças podem ficar confusas. Quando se reforça as semelhanças pelas roupas, podem tomar decisões como um time, e não como indivíduos." RESPEITO À INDIVIDUALIDADE A psicóloga e coordenadora do Centro de Referência da Infância e Adolescência da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), Vera Zimmermann, concorda que a padronização tende a criar problemas para o desenvolvimento da individualidade. E isso pode acarretar conseqüências mais sérias a partir da adolescência. Sugere que, desde antes da concepção, a mãe crie espaços distintos para cada filho em sua mente, apesar da freqüente ansiedade. "Quando uma mulher engravida, geralmente prepara um espaço psíquico para um ser humano. Mesmo quando descobre que são gêmeos, os sentimentos de insegurança podem levá-la a pensar nos dois como sendo um só. Isso atrapalha a possibilidade inicial de individualização", argumenta a psicóloga. "As pessoas tendem a achar bonitinho o fato de haver dois bebês iguais, o que reforça a tendência de considerá-los indiferenciados. Cabe aos pais apontarem as diferenças." Saber como dividir as atenções entre os gêmeos ou múltiplos também pode ser desafiador. "Irmãos brigam por acharem que os pais preferem um ao outro. Com os gêmeos, essas dificuldades podem ficar mais evidentes, porque os dois vivem os mesmos momentos de desenvolvimento. Porém, não se resolve essa questão tratando-os ou vestindo-os da mesma forma", recomenda Vera. "O que deve ser igual é só a filosofia educacional escolhida para os filhos." Um meio de estimular a identidade de cada um é colocá-los em classes diferentes na escola. "Isso incentiva a socialização e evita que fiquem juntos sempre", diz a psicopedagoga e terapeuta familiar Quézia Bombonatto, presidente da Associação Brasileira de Psicopedagogia (ABPP). CLASSES SEPARADAS A socióloga e pedagoga Viviane Gonçales Passarini é mãe das gêmeas Maria Clara e Ana Carolina, de 7 anos, e do primogênito João Pedro, de 9. Desde o início, Viviane fez questão de ficar atenta às características e gostos de cada uma das filhas. "Elas sempre tiveram mamadeiras e roupas diferentes", conta. "Cada uma sabe muito bem o que quer." Um dos principais desafios, confessa, é mesmo administrar o tempo para dar conta da educação das duas. "Parece que estou sempre em falta." Quando começaram a estudar, os pais fizeram questão de colocá-las em classes diferentes. "Apesar de a mãe sofrer um pouco, por achar que as crianças têm que fazer tudo juntas, é fundamental separá-las na escola", constata Viviane. "Caso contrário, uma fica dependente da outra." Também é importante reservar espaços, como gavetas e guarda-roupas próprios, para cada uma ter sua intimidade, acrescenta a mãe-educadora. A esteticista Simone Geraldo Jordão é mãe dos trigêmeos Arthur, Lara e Manuela, que hoje têm 2 anos e meio. Apesar de sempre ter sonhado com a maternidade, quase "caiu de costas" quando viu no ultra-som que daria à luz a três. Desde a gestação, passou a fazer terapia e a conversar com outras mães de múltiplos - pelo portal de discussão www.multiplos.com. "É um conflito emocional: surgem três crianças ao mesmo tempo, além de pessoas estranhas na casa, como babás. Antes era só eu e meu marido." Simone cita as diferenças de personalidade entre as crianças: Arthur é carinhoso, Manuela é o cérebro e a líder do trio, e Lara faz o tipo brincalhona. "Apesar de ser mais prático fazer tudo igual para os três, procuramos respeitar as preferências."