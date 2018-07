Igreja volta a participar da gestão direta da PUC-SP

A participação direta da Igreja Católica na gestão da PUC-SP, que teve início em 2005 após uma crise financeira se tornar pública, será oficializada hoje com a deliberação do novo estatuto da universidade. Entre as mudanças, se destacam a criação de um novo conselho de administração. Todas as tomadas de decisões relacionadas ao orçamento e funcionamento da instituição terão a participação de representantes desse novo órgão, que além do reitor, terá como membros dois representantes da Fundação São Paulo - entidade ligada à Igreja e mantenedora da universidade. O novo estatuto que será enviado ao Ministério da Educação (MEC) também prevê um novo desenho organizacional. A partir de agosto do ano que vem, os cursos de graduação e pós-graduação, até então geridos separadamente, serão agrupados em 9 faculdades. Atualmente, a universidade conta com 11 faculdades e 5 centros universitários - estes serão extintos. A nova mudança na cúpula de gestão entra em vigor em novembro, após as eleições para o novo reitor. A Associação dos Professores da PUC-SP e representantes dos Centros Acadêmicos se posicionam contra o estatuto e alegam que a participação direta da Fundação São Paulo põe fim à democracia na universidade. O padre Rodolpho Perazollo, secretário-executivo da Fundação São Paulo, nega. "Esse temor é infundado, pois o novo estatuto garante a participação de todos os grupos (funcionários e estudantes) na escolha dos dirigentes, que é feita por indicação de lista tríplice com escolha feita pelo reitor", explica. A perspectiva da Fundação São Paulo é que a partir do ano que vem a universidade inicie uma fase de expansão com a criação de novos cursos e câmpus. De acordo com Pezarollo, não há previsão de cortes de funcionários nem mudanças no plano de carreira. Perazzollo diz que a PUC-SP tem superado a crise financeira e opera as contas "no azul". Atualmente, a PUC-SP acumula dívida de R$ 98 milhões com bancos e de R$ 145 milhões com o Programa de Recuperação Fiscal (Refis). O chefe de gabinete da reitoria, Guilherme Simões, afirma que a PUC-SP gasta em torno de R$ 200 mil por mês para o pagamento das dívidas. "Para uma universidade que tem uma receita anual de mais de R$ 300 milhões, as nossas dívidas estão equacionadas, a universidade está produzindo um superávit primário para honrar seus compromissos", conclui. A presidente da Associação dos Professores da PUC-SP (Apropuc), Maria Beatriz Costa Abramides, afirma que professores e estudantes vão realizar um congresso para discutir o novo estatuto.