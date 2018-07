Nos EUA, uma diocese pediu à Suprema Corte do Estado de Connecticut que voltasse atrás na decisão de tornar públicos documentos que detalham acusações de abuso sexual por membros do clero. A decisão, tomada em maio, revelaria o conteúdo de 12,6 mil páginas de 23 processos contra 6 padres que está bloqueado desde 2001, após a diocese ter feito acordo para encerrar as ações.