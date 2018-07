A 11.ª campanha nacional de vacinação do idoso começa no próximo sábado, dia 25, e dura até 8 de maio. A campanha visa a redução das mortes pela gripe e pela pneumonia, causadas pelo vírus influenza, em pessoas com 60 anos ou mais. Segundo a Secretaria de Vigilância em Saúde, cerca de 15,5 milhões de pessoas devem ser vacinadas, o que é equivalente a 80% da população de idosos no País.