Identificada proteína que impede metástase

Pesquisadores americanos encontraram uma forma de impedir a propagação de células cancerosas, segundo artigo publicado na revista Nature Cell Biology. A proteína Kinasa D1 (PKD1) parece ser a chave para a capacidade das células do tumor de remodelar sua estrutura, o que permite que ele migre e invada. Os cientistas descobriram que se a proteína PKD1 estiver ativa, as células cancerosas não podem se mover, o que impede a propagação do tumor primário - processo conhecido como metástase.