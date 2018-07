Ibama proíbe pesca no Paraíba do Sul

O Ibama proibiu, até 31 de maio, todos os tipos de pesca na Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul - de Resende, no interior do Rio, até onde o curso de água termina, em São João da Barra, litoral norte do Estado. O impedimento foi motivado pelo dano ao ambiente ocorrido em novembro, quando houve o lançamento, em afluente do rio, de endosulfan - organoclorado de grande toxicidade usado para produzir pesticidas e inseticidas. O produto matou centenas de toneladas de peixes de Resende até a foz, na piracema.