‘House of the Dragon’: chefe da HBO fala em segunda temporada de spin-off de ‘Game of Thrones’

'House of the Dragon' estreia em 2022 Foto: HBO

Casey Bloys, o chefe da HBO, veio a público para dar mais detalhes sobre o desenvolvimento de House of the Dragon, série derivada do sucesso Game of Thrones, nesta quarta-feira, 16.

Em entrevista à revista Deadline, Bloys afirmou não haver data de estreia prevista para a série, já que ela foi desenvolvida em meio à pandemia.

“Durante uma pandemia, você não sabe quem vai desistir ou se vamos ter que parar, então simplesmente não queríamos declarar uma data”, afirmou.

Ele ainda comentou, à revista estadunidense, sobre a possibilidade de novos spin-offs derivados do mundo de fantasia criado por George R. R. Martin, autor dos livros que deram origem a Game of Thrones e a House of the Dragon.

Bloys disse que gosta da ideia de produzir a sequência, mas que não há nada a relatar sobre. “É como qualquer processo de desenvolvimento. Alguns parecem muito bons. Alguns veremos. Não vamos fazer tudo. Estamos realmente fazendo isso apenas com base no que estamos empolgados criativamente”, disse.

Em outra entrevista, desta vez ao The Hollywood Reporter, o chefe ainda revelou “haver uma boa chance” de House of the Dragon ganhar uma segunda temporada, mas que a possibilidade será analisada após o lançamento.

“Nós tendemos a deixar as coisas no ar e dar um tempo. Dito isso, na maioria das produções, vamos nos preparar e nos colocar em boa posição para seguir em frente”, afirmou.

A história acontece três séculos antes do início de Game of Thrones, sendo baseada no livro Fogo e Sangue, de George R. R. Martin.

O novo lançamento é produzido pelo próprio autor e por Ryan Condal e Miguel Sapochnik. A previsão é de que ela chegue à HBO e à HBO Max ainda este ano.

Confira o teaser:

*Estagiária sob supervisão de Charlise de Morais