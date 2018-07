Hospital pode acionar médico

A responsabilidade por erros médicos pode ser compartilhada. Clínicas, hospitais e até mesmo planos de saúde são considerados co-responsáveis pelos casos, lado a lado com os profissionais. Esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça em muitas de suas decisões recentes. De acordo com o Código de Defesa do Consumidor (CDC), os estabelecimentos de saúde também são responsáveis por cederem seu espaço físico e material para o médico realizar uma cirurgia, por exemplo. Mesmo que não exista contrato de trabalho formal entre as partes. A lógica para considerar a existência da co-responsabilidade é simples. Médico, hospital e clínica, por exemplo, podem fazer parte da rede credenciada do plano de saúde. Nesse caso, o erro é de todos. "A responsabilidade do hospital não pode ser desatrelada da responsabilidade do médico", diz a advogada Fernanda Carvalho. Normalmente o hospital tende a negar essa relação e sua responsabilidade, diz a advogada. No entanto, na maior parte das vezes a Justiça reconhece a a relação objetiva do hospital com o paciente. Mesmo assim, a co-responsabilidade do hospital ou plano de saúde não é garantia de segurança para o médico. De acordo com o diretor jurídico e ex-presidente do Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo (Cremesp), Desiré Callegari, o próprio hospital também pode processar o médico caso entenda que o erro é de responsabilidade exclusiva do profissional. "Se o hospital for processado e condenado a pagar a indenização, ele tem a possibilidade de retroagir e processar o médico por um erro que ele entende ser apenas do profissional", explica Callegari. De acordo com o ex-presidente do Cremesp, o órgão atua fiscalizando os estabelecimentos de saúde com base em denúncias para impedir que mais problemas ocorram. No entanto, o conselho pouco pode fazer para se adiantar e prevenir esses casos. "Temos cerca de 2 mil hospitais no Estado e um sem número de clínicas", diz. "Dependemos das denúncias", reconhece Callegari. VALORES Ao STJ chegam também pedidos de revisão de valores de indenizações por erro médico arbitrados em instâncias inferiores, ou seja, a Justiça estadual ou federal. Atualmente, ali estão em análise 444 processos sobre essa matéria. Ao julgar cada caso, os ministros do STJ analisam o fato descrito nos autos, sem reexaminar provas. Com base nas circunstâncias concretas, nas condições econômicas das partes e na finalidade da reparação, decidem se o valor da indenização merece ser reparado ou não. Por vezes, uma indenização por dano moral originada por um caso de erro médico pode ser maior do que aquela obtida por parentes pela morte de um familiar.