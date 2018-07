Hospital de câncer busca expansão

O número 743 da rua Botucatu, na zona sul de São Paulo, era um sobrado vermelho e apertado, de onde entravam e saiam pais, mães e crianças que lutavam contra o câncer infantil. Dez anos se passaram, no lugar do sobrado há um prédio de 11 andares, mas mesmo assim não há espaço suficiente para as centenas de famílias que buscam vencer a doença - a que mais mata crianças e jovens na faixa etária dos 5 aos 18 anos no País. O Instituto de Oncologia Pediátrica do Grupo de Apoio ao Adolescente e à Criança com Câncer (Graacc), um dos principais centros desse tipo do Brasil, completou dez anos em 2008 com o desafio de crescer. Nos últimos anos, o número de casos novos de câncer detectados anualmente na unidade, que é filantrópica e vinculada à Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), estacionou na casa dos 200. Uma das explicações para a lotação é a chegada de cada vez mais casos complexos de todas as partes do País, o que exige maior tempo de internação e tratamentos caros. "Já não podemos aceitar alguns pacientes em razão dos níveis de ocupação. Um sai e outro já entra à tarde, chegamos ao limite", afirma o diretor-geral da unidade, Antonio Sérgio Petrilli, chefe da disciplina de Oncologia Pediátrica da Unifesp e um dos principais especialistas em câncer infantil do País. A idéia da instituição é voltar a mobilizar a sociedade e os governos para aumentar o hospital, cujos 11 andares foram bancados por empresas e organizações não-governamentais. O modelo de financiamento do hospital do Graacc foi inspirado no de grandes instituições norte-americanas, especialmente o St. Jude Children?s Research Hospital, em Memphis. As doações fazem parte do orçamento, ou seja, como afirma Petrilli, há uma previsão de quanto será necessário arrecadar além do faturamento obtido com internações do Sistema Único de Saúde (SUS) e de um pequeno porcentual de atendimento de convênios (5%). Atualmente, as doações compõem cerca de 50% da previsão de recursos. "É um modelo de arrecadação filantrópica. Não queremos ser uma instituição que sai correndo para obter o dinheiro para o verdureiro", afirma Petrilli. Atualmente, o Graacc necessita de cerca de R$ 1,2 milhão mensais em doações para a manutenção do hospital. A idéia é buscar mais parcerias para ampliar o centro cirúrgico para três salas, oferecer área para radioterapia, ampliar o atendimento a adolescentes e a reabilitação. Apesar de a grande quantidade de casos de câncer que chegam ao hospital já estar em estágio avançado (40%), dados da entidade mostram que as suas taxas de cura estão nos níveis de instituições norte-americanas, entre 60% e 70%, o que, destaca Petrilli, demonstra o cumprimento da promessa feita há dez anos a todos os que investiram no hospital: assistência de qualidade. ESPERANÇA Enquanto esperam as consultas, as crianças aguardam na brinquedoteca, uma das primeiras do País e que inspirou a criação de uma lei que obriga sua existência em todas as unidades de internação infantil. Gustavo, de 10 anos, que estava "grudado" no computador, começou o tratamento há quatro anos. "Ficaram um tempão dando injeção, diziam no outro hospital que era inflamação no joelho", conta a mãe, Gracia da Conceição. Na brinquedoteca estava também, entre fantoches, Ana Clara Pereira, de 8 anos, que recebeu feliz seu saco de presentes de Natal. Há um ano, Ana iniciou o tratamento contra a leucemia depois de dias de febre alta sem explicação. "Quero ganhar também uma bicicleta da Moranguinho", planejava. NÚMEROS DO GRAACC 213 novos casos de câncer infantil foram detectados em 2007 1.165 cirurgias foram realizadas 15.543 consultas oncológicas registradas 11.630 sessões de quimioterapia realizadas 87% foi a taxa média anual de ocupação do hospital, em 2007 R$ 38 milhões é o orçamento do instituto para o próximo ano 50% desse orçamento deverá ser financiado por meio de doações