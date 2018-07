Hominídeos migraram da Ásia

Os primeiros hominídeos a colonizar a Europa podem ter vindo principalmente da Ásia e não só da África, segundo pesquisadores da Espanha e da Itália. A conclusão foi tirada de uma série de pistas morfológicas encontradas nos dentes de ancestrais humanos do período pleistoceno, a partir de 1,8 milhão de anos atrás. Foram analisados mais de 5 mil dentes fósseis da Europa, Ásia e África. A comparação anatômica de cada um deles revelou que os primeiros europeus tinham dentição muito mais parecida com a dos asiáticos do que com a dos africanos. O que levou os pesquisadores a propor que "o impacto da Ásia na colonização da Europa foi mais forte que o da África", segundo texto publicado na revista da Academia Nacional de Ciências dos Estados Unidos (PNAS). Os fósseis provêm de várias espécies dos gêneros Australopithecus e Homo. Para os olhos treinados dos pesquisadores, os dentes de um animal revelam muito sobre comportamento, ambiente e parentesco evolutivo. A teoria mais aceita hoje sobre a evolução humana é de que praticamente todas as espécies de hominídeos surgiram na África e então se espalharam pelos outros continentes em uma série de ondas migratórias que foram se sucedendo ao longo de milhões de anos. Cada espécie mais evoluída eventualmente tomava o lugar daquela que a antecedeu, até que, por fim, o Homo sapiens tomou conta de todo o planeta. O novo estudo levanta a hipótese de que algumas espécies primitivas do gênero Homo podem ter se desenvolvido também na Ásia e migrado para a Europa ao mesmo tempo que grupos originários da África. A morfologia dentária dos primeiros europeus, segundo os cientistas, é praticamente uma continuidade da morfologia asiática, o que sugere que a história evolutiva dos continentes da Eurásia e África transcorreu de maneira relativamente independente durante muito tempo. Até a chegada do Homo sapiens, as populações asiáticas teriam contribuído mais para a colonização da Europa do que as africanas - uma mudança radical no modelo de migrações da evolução humana. "A descoberta não implica necessariamente que não tenha havido fluxo genético entre continentes, mas enfatiza que esse intercâmbio pode ter sido em via de duas mãos (e não apenas da África para fora)", escrevem os cientistas, liderados pela pesquisadora Maria Martinón-Torres, do Centro Nacional de Investigação em Evolução Humana, em Madri. Com exceção da dispersão do Homo sapiens (que, segundo estudos genéticos, ocorreu exclusivamente a partir da África), "a história da populações humanas da Eurásia pode não ter sido resultado de algumas poucas ondas substitutivas de dispersão de alto impacto da África, mas um quebra-cabeças muito mais complexo de dispersões e contatos entre populações dentro e fora dos continentes", dizem os pesquisadores.