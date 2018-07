Homens precisam de reposição hormonal na andropausa?

Nem todo homem necessita de reposição hormonal na andropausa. Cerca de 45% dos homens entre 60 e 70 anos se encontram no período. Este quadro é caracterizado por sintomas de falta de hormônio masculino, ou seja, redução de pêlos axilares, faciais ou púbicos, redução da libido e função erétil, baixa densidade dos ossos, menor massa muscular, depressão, irritabilidade, anemia leve. A estes sintomas devemos associar o achado de baixos níveis de testosterona nos exames laboratoriais. O tratamento está baseado na reposição de testosterona, por via intramuscular, cremes aplicados na pele ou por adesivos. No Brasil, ainda não estão disponíveis os adesivos. Devemos lembrar que a administração de testosterona deve ser feita com critério e devemos sempre monitorar os níveis do PSA (antígeno prostático específico, um parâmetro da atividade androgênica), com a finalidade de não agravarmos um problema prostático pré-existente. Fábio Nasri GERIATRA DO HIAE Esta coluna é uma parceria do Jornal da Tarde com o Hospital Albert Einstein (Av. Albert Einstein, 627/701, Morumbi. Tel.: 3747-1233)