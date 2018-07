Homens e mulheres veem de modo distinto

Homens e mulheres processam as informações visuais que chegam a seus cérebros de maneira diferente, afirmam cientistas britânicos. Segundo eles, o fato teria raízes nos tempos pré-históricos, quando os seres humanos ainda não haviam desenvolvido a agricultura. Experimentos realizados por pesquisadores da Hammersmith and West London College, na capital britânica, mostram que os homens são capazes de enxergar melhor os alvos que se situam mais longe, enquanto que as mulheres conseguem focar melhor os que estão mais próximos. Segundo os especialistas, que publicaram suas conclusões no periódico British Journal of Psychology, essas distinções podem ter origem em uma diferença na evolução dos dois sexos, causadas pelos papéis sociais que homens e mulheres desempenhavam em tempos pré-históricos. CAÇADORES E COLETORES Os caçadores, em geral do sexo masculino, precisavam de uma habilidade especial para avistar de longe as suas presas, enquanto as mulheres teriam a obrigação de se concentrar em um espaço bem mais próximo, à procura de frutas, nozes e raízes comestíveis que pudessem ser coletadas. Para realizar a pesquisa, os cientistas pediram a um grupo de 48 homens e mulheres que marcassem o ponto médio de uma série de linhas traçadas em um papel e comprovaram que os primeiros eram mais exatos quando o objetivo era colocado a uma distância de 1 metro e que ocorria o contrário quando essa distância era cortada pela metade. Segundo Helen Stancey, psicóloga da instituição responsável pelo estudo, "o cérebro processa de modo distinto a informação visual do espaço próximo e distante que chega a ele por vias diferentes". "Essas diferenças podem ser fruto do legado evolucionário, ou seja, de nosso passado de caçadores-coletores", explica.