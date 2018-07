Cirurgiões russos dizem ter retirado um pinheiro de 5 cm do pulmão de um homem de 28 anos, até então tido como um paciente com câncer. Segundo Vladimir Kamashev, do Hospital de Izhevsk, o paciente teria inalado uma semente, que teria brotado dentro do pulmão. Médicos britânicos encararam a notícia com ceticismo.