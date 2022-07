Homem tenta invadir casa de Selena Gomez em Los Angeles, diz site

Fã tentou invadir casa de Selena Gomez. Foto: Mario Anzuoni/Reuters

Um fã tentou invadir a casa da cantora Selena Gomez em Los Angeles na madrugada deste domingo, 10. A informação foi divulgada pelo site TMZ.

O homem pulou a cerca da residência por volta de 1 hora da manhã no horário local. Os seguranças da artista ouviram o barulho e chamaram a polícia.

O suspeito tentou fugir, mas foi encontrado pelos policiais enquanto vagava pelo bairro. Após ser preso, ele informou que apenas queria conhecer a cantora.

Ainda de acordo com o TMZ, há algumas semanas a equipe de segurança da artista precisou chamar a polícia por causa de um homem que escreveu o nome dela em um colchão com o que parecia ser sangue e ateou fogo no objeto do lado de fora da casa.

Selena não estava em casa em nenhum dos dois ocorridos.