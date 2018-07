Homem exigente

Tava lendo essa reportagem aí do lado antes do jornal ir para a gráfica e achei engraçado. Eu sempre desconfiei de home que só gosta de mulher bonita. O Clecyus cabeleleiro daqui do bairro, que é homem sexual, tem até nojo de relar em mulher feia. Mas em compensação, adora as polaca alta e magra. Sei não... Que nem esses empresário que só namora modelo. Essas até eu namorava, né? Pensa o seguinte. Se você gosta de frango, come frango. Frito, assado ou cozido. Agora, se não gosta, começa a pedir com molho assim, empanadinho, reclama da aparência. Num é? Apreciar de tudo Meu marido diz que home tem que aprender a apreciar de tudo. Afinal, mesmo que ele tenha sorte e só namore as uva, um dia ele mesmo vai virar um maracujá de gaveta. Aí, quero ver se esse papo aí do lado funciona. Esses moço aí que só quer o filé mignon, sei não. Bom gosto é uma coisa. Frescura é outra.