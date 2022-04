'Homem-Aranha: Através do Aranhaverso': Sony revela primeiros 15 minutos da sequência no CinemaCon

'Homem-Aranha: Através do Aranhaverso' dá sequência a 'Homem-Aranha no Aranhaverso' e chega aos cinemas em 2023. Foto: Sony Pictures

A sequência vem aí. A Sony Pictures revelou nesta segunda-feira, 25, os primeiros 15 minutos do filme Homem-Aranha​: Através do Aranhaverso – Parte I para os que assistiram à CinemaCon, evento em Las Vegas.

O longa dá sequência a Homem-Aranha no Aranhaverso, lançado em 2019.

Segundo a revista norte-americana Deadline, o estúdio também revelou o título do terceiro filme da franquia: Spider-Man: Beyond the Spider-Verse (Homem-Aranha: Além do Aranhaverso, em tradução livre).

Conforme a Deadline, os primeiros minutos mostram a Spider-Gwen na "Terra 65". Lá, ela conhece um Homem Aranha de outra dimensão, Miguel O'Hara, que luta contra um pássaro.

Jessica Drew entra na luta montada em uma motocicleta. Um helicóptero cai e Gwen e O'Hara usam suas teias para se segurarem.

Depois disso, Gwen encontra o seu pai policial e diz que "não matou Peter". O filme então mostra a Terra, onde vive Miles Morales, o personagem principal. Ele está com os seus pais na sala de direção da escola.

Subitamente, os sentidos Aranha de Miles são ativados e ele deixa a sala. A diretora da escola então diz à mãe do herói que o filho está mentindo para ela.

De acordo com os produtores Phil Lord e Chris Miller, que estavam no evento, o filme terá 240 personagens e se passará em seis universos.

Homem-Aranha: Através do Aranhaverso – Parte I chegará aos cinemas em 2023 e a sequência, Spider-Man: Beyond the Spider-Verse, em 2024.

Confira a prévia do filme divulgada no final do ano passado pela Sony Pictures:

*Estagiária sob supervisão de Charlise de Morais