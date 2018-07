Hoje, o último pôster da série

Encerrando a série de três pôsteres semanais, o Estado publica hoje A Vida de um Laptop. O material descreve o processo de produção e descarte desses computadores, com o objetivo de mostrar o impacto que os objetos do dia-a-dia causam no ambiente. A série é uma parceria com a editora Moderna e traz um exemplo das informações que poderão ser encontradas na Enciclopédia do Estudante. O primeiro pôster, Terra de Conflitos, foi publicado em 20 de julho e trouxe um mapa com embates étnicos e políticos. Na semana passada, o tema foi Os Limites do Corpo Humano.