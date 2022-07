Hit de Pedro Sampaio alcança maior número de semanas no TOP 1 Portugal

A música Dançarina, de Pedro Sampaio e MC Pedrinho, considerada fenômeno no Brasil, alcançou o lugar mais alto das paradas de Portugal. Foto: André Nicolau

Já são 20 semanas, sendo 19 consecutivas. Antes, o recorde era de Despacito, de Luis Fonsi, também com 19 semanas - 13 seguidas. O hit também conquistou quatro vezes o certificado de Platina em Portugal.

"Estou muito feliz com todos os resultados que Dançarina vem alcançando. Portugal é um país que me abraçou de uma forma incrível, e bater esse recorde de tantas semanas no TOP 1 é um sonho. Mal posso esperar para desembarcar por lá e retribuir o carinho do público português em pessoa. Quero botar todo mundo pra dançar e se divertir muito!”, disse o DJ, que chega ao país em agosto para um show no MEO Sudeste 2022, marcado para o dia 3.

Foto: Rodolfo Magalhães

Números de Dançarina

Ao todo, Dançarina já soma mais de 145 milhões de plays no Spotify, mais de 100 milhões de views nos vídeos oficiais no YouTube e 1,5 milhão de criações no TikTok.

O artista também está crescendo nos rankings de outros países pelo mundo com a versão remix da música, que conta ainda com Anitta, Dadju e Nicky Jam.

Na Espanha, a faixa subiu 29 posições e se encontra em 167º em seu Top 200 do Spotify. No Brasil, aparece em 136º.

Na lista viral da plataforma, a música figura em várias localidades: Espanha (#14), República Dominicana (#24), Luxemburgo (#33), Argentina (#41), Equador (#41), Uruguai (#41), Peru (#46), Venezuela (#47), El Salvador (#51), Guatemala (#52), Panamá (#55), França (#56), Colômbia (#62), Suíça (#67), Nicarágua (#71), Chile (#80), Paraguai (#88) e Costa Rica (#89).