Histórias do doutor Fritz

Os engajados na cura espiritual divergem quanto a credo e técnicas, mas concordam em dois aspectos essenciais: o trabalho só deve ser respeitado se for oferecido gratuitamente e o alvo da cura é sempre o espírito, que manifesta seu desgaste na forma de mazelas físicas. É assim que pensa também o médium Kleber Aran, 33 anos, que há oito viaja pelo País para ofertar seu dom. Entre retirar balas e tumores sem que o paciente sinta dor e tratar dores de coluna, ele chega a receber 10 mil pessoas de uma só vez. Aran conta que realiza os procedimentos de cura por influência espiritual do famoso médico alemão Adolph Fritz, que morreu em 1918 e passou a figurar em relatos de diversos casos ?milagrosos? no Brasil. Entre aqueles que diziam receber o espírito do médico, o mais célebre foi José Pedro de Freitas, conhecido como Arigó. ?Faço as cirurgias no meio das multidões para que a pessoa, ao ver que Deus é capaz de mandar mensageiros para trazer a cura espiritual e aliviar a dor física, consiga renovar sua fé. Não se pode cobrar por algo que recebemos de graça. Vejo como um trabalho social. Posso dizer que a cada mil pessoas que me procuram, cerca de 80% se curam. Em alguns casos, entra em jogo questões cármicas, de modo que o médium pode fazer. Em todo caso, orientamos que a pessoa não pare de tomar seus remédios. Quando ela constatar a cura, deve voltar ao médico e fazer novos exames para comprová-la?, diz Aran.