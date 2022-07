'High School Musical: A Série: O Musical' estreia no Disney+

A terceira temporada de High School Musical: A Série: O Musical já está disponível no streaming. Foto: Disney+

A terceira temporada de High School Musical: A Série: O Musical já está disponível no Disney+. A série original da plataforma, derivada da trilogia de filmes High School Musical, apresenta novos episódios, uma nova realidade dos Wildcats, que viajam para o Camp Shallow Lake.

Em um acampamento na Califórnia (EUA), a turma se prepara para um verão inesquecível repleto de romance, noites sem toque de recolher e um gostinho do ar livre. Os talentosos amigos retornam prontos para protagonizarem uma peça de Frozen e performarem alguns clássicos da Disney, como Camp Rock.

A terceira temporada é estrelada por Joshua Bassett (Ricky), Sofia Wylie (Gina), Matt Cornett (E.J.), Julia Lester (Ashlyn), Dara Reneé (Kourtney), Frankie Rodriguez (Carlos), Saylor Bell Curda (Maddox) e Adrian Lyles (Jet).

Além do grande elenco, a produção também contará com alguns convidados como Olivia Rose Keegan (Lily), Larry Saperstein (Big Red) e Joe Serafini (Seb), e também com a recorrente participação de Corbin Bleu (como ele mesmo), Meg Donnelly (Val), Jason Earles (Dewey Wood), Kate Reinders (Srta. Jenn), Aria Brooks (Alex), Liamani Segura (Emmy), Ben Stillwell (Channing) e Olivia Rodrigo (Nini).

Olivia Rodrigo está fora da 4ª temporada

Tim Federle, criador da franquia High School Musical, contou que a estrela pop Olivia Rodrigo não fará parte da quarta temporada da produção. Em entrevista ao Entertainment Tonight, ele disse que a ex-protagonista vai traçar uma rota paralela e ganhará uma despedida à altura em High School Musical: A Série: O Musical.

Com o sucesso de Sour (2021), a artista decidiu focar mais na música do que na atuação, assim como Nini. Na segunda temporada do musical, a personagem recebeu a oportunidade ir para Los Angeles.