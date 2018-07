Hífen é o campeão de dúvidas

Nos dez artigos que compuseram a série "Nova ortografia" - iniciada em 25 de janeiro pelo Estado e cuja última parte é publicada ao lado -, assinada pelo gramático e membro da Academia Brasileira de Letras Evanildo Bechara, o hífen foi quase onipresente. Com exceção do primeiro texto, no qual foram explicadas as diretrizes que a ABL seguiu ao interpretar o acordo ortográfico de 1990, dúvidas sobre os novos empregos do sinal gráfico, usado para unir palavras compostas ou em casos de ênclise e mesóclise, apareceram em todos eles. A partir de sua edição de 15 de janeiro, o Estado convidou seus leitores a enviar por e-mail dúvidas a respeito do novo acordo ortográfico, que entrou em vigor de forma facultativa no início do ano e deverá ser obrigatoriamente respeitado a partir de 2013. Até anteontem, foram recebidas 130 mensagens, encaminhadas a Bechara, que supervisionou o trabalho da ABL, culminando na publicação, neste mês, do novo Vocabulário Ortográfico da Língua Portuguesa. O volume traz a maneira correta de escrever quase 350 mil palavras após o acordo ortográfico. As perguntas relativas ao uso - ou ao não uso - do hífen correspondem a 64,7% do total. Em seus artigos, Bechara abordou a ocorrência ou não do sinal após prefixos como "não", "bem", "sub" e "para", sempre recomendando o estudo da Base XV do acordo, que versa sobre o tema. Dúvidas sobre acentuação somaram 8,5% e se concentraram no desaparecimento do acento agudo nos ditongos abertos ei e oi das palavras paroxítonas, como "europeia" ou "espermatozoide". Não surgiram perguntas sobre o fim do acento diferencial em algumas palavras, o do acento agudo no i e no u tônicos quando vierem depois de ditongo em paroxítonas (ex: "feiura" agora é sem acento), do circunflexo em palavras terminadas em "eem" e "oo" ou "oos" ou do trema, entre outros. A reintrodução de k, w e y ao alfabeto foi alvo de 1,6% das questões. O restante se dividiu entre comentários sobre os artigos publicados (11,5%) e perguntas sobre temas que não o acordo ortográfico (12,3%).