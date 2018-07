Hidrocapoeira vira sensação

Sensação nas piscinas, a hidrocapoeira é a novidade do momento. Basicamente com os mesmos exercícios realizados pela capoeira tradicional fora da água, a prática é capaz de gerar um gasto de aproximadamente 800 calorias em apenas uma hora e meia de aula. ?Numa piscina de hidroginástica com temperatura de 32 graus, são realizados exercícios de fortalecimento e alongamento muscular, o que gera um equilíbrio físico e metal. Os movimentos não repetitivos seguem um ritmo frenético, um dos fatores que contribuem para a queima de calorias?, afirma o criador da atividade, educador físico e mestre de capoeira na Bahia Odilon Goes. Segundo o professor, além dos benefícios estéticos, a técnica também é muito eficiente nos tratamentos de pacientes asmáticos, depressivos compulsivos, depressivos psicoemocionais e na reabilitação após contusões localizadas em articulações, músculos e tendões. Na hidrocapoeira, o participante passa por três etapas. ?Todos os movimentos que realizamos em terra serão adaptados à piscina, passando pelas etapas de adaptação, respiração e aperfeiçoamento dos movimentos?, explica Goes.