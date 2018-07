Heroína dos quadrinhos

.

Quando Ana Recalde lia, às escondidas, as revistas da coleção de seu pai, ninguém imaginava que ela, um dia, se tornaria uma escritora de histórias em quadrinhos. Hoje, aos 27 anos, é uma das poucas mulheres que fazem isso. Escreve para a Patre Primordium, revista que criou, junto com o diretor de arte Fred Hildebrand. Ana acumula as funções de editora, roteirista, distribuidora e "marketeira". E ele é responsável por todos os desenhos dos personagens. Ela também participa do desenvolvimento do aplicativo para Iphone, ferramenta que possibilita o envio e leitura de histórias em quadrinhos pelo aparelho.

ANA RECALDE – "Até hoje não acredito quando vejo minhas histórias impressas. É uma emoção grande."

A história de Ana começa em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, onde nasceu e foi criada. Aos 15 anos, já apresentava um programa de televisão para adolescentes na cidade. Aos 18 anos, morou em Londres e, quando voltou ao Brasil, chegou determinada a colocar sua ideia em prática. Estava entusiasmada pelo contato que teve com tantos filmes e quadrinhos fantásticos – em especial, Sandman, uma das obras de Neil Gaiman, respeitado escritor de histórias em quadrinhos, a quem ela atribui grande influência em seu trabalho. Depois disso, nasceu Patre Primordium.

O nome da revista foi inspirado em uma entidade cósmica que criou vida na Terra. O Patre teve cinco filhos com poderes diferentes. A Amanda Angel, protagonista da história, é descendente do filho mais velho dele, Angel Primordium. "Como minha ideia era abordar o mundo como um todo, decidi colocar o nome dele como título. É a origem das coisas sobrenaturais no planeta."

Parece complexo? Mas é mesmo. O universo das histórias em quadrinhos é um mundo particular, inclusive interfere na vida dos leitores, que se tornam fãs, participam de eventos em que são lançadas novas edições e comunicam-se virtualmente para saber das novidades.

FANTASIA

Patre Primordium faz parte desse mundo. Não é escrita para crianças, mas sim para jovens e adultos. O roteiro é recheado de mistérios, uma das fortes características de Ana Recalde, que sempre foi fascinada por qualquer tipo de literatura, em especial aquelas com traços marcantes de terror e fantasia. Conta que vale tudo como fonte de inspiração: de livros a gibis da Turma da Mônica. É uma fã inveterada de cinema e aprecia desde a comédia romântica hollywoodiana a filmes de terror orientais. "Não descarto nenhum estilo. Acredito que a arte tem várias funções: pode nos fazer refletir, chorar, rir."

Ao contrário do que muita gente pensa, a personagem de Patre Primordium, Amanda Angel, não é um espelho de sua criadora. Amanda é uma menina que está entrando na pós-adolescência, se confronta com as heranças deixadas pelo pai e, principalmente, precisa assumir responsabilidades. "Amanda é um retrato da vida real. Ela tem de aceitar os problemas familiares e se tornar responsável por situações que antes não eram de sua responsabilidade.".

A quarta edição da revista foi lançada recentemente, no Festival Internacional de Quadrinhos (FIQ), o maior evento de quadrinhos do Brasil, que acontece em Belo Horizonte. "Até hoje não acredito quando vejo minhas histórias impressas. É uma emoção grande." Lembra que, há uns anos, ainda tinha medo de ser criticada. "Escrevia compulsivamente poemas, contos e crônicas, mas não mostrava para ninguém, com medo da rejeição."

Ana mora no Rio de Janeiro e, atualmente, está empenhada no desenvolvimento do aplicativo para Iphone. Trata-se de uma plataforma de leitura para diversas histórias em quadrinhos, inclusive a Patre Primordium. Suas histórias já estão disponíveis desde setembro e, para acessá-las, é preciso baixar o aplicativo e depois atualizá-lo mensalmente. Interessou-se? Entre no site www.patreprimordium.com.