Herdeira da Versace luta contra anorexia

Allegra Beck Versace, de 20 anos, herdeira da marca que leva o seu nome, está sofrendo de anorexia, disse sua mãe nesta quarta-feira, 28, em um comunicado para conter rumores sobre a morte da filha. "Nossa filha Allegra vem combatendo a anorexia, uma doença muito séria, há muitos anos. Ela está recebendo o melhor cuidado médico possível para ajudar a vencer esta doença e está respondendo bem", disse Donatella Versace em conjunto com o pai de Allegra, Paul Beck. Uma porta-voz da companhia de moda italiana disse que Allegra está em casa, nos Estados Unidos, onde estuda, e não em um hospital, conforme sugeriram alguns sites de fofocas. "Como pais, estamos fazendo o melhor para proteger nossa filha. Entretanto, devido aos muitos rumores na mídia, queremos que todos saibam que apreciamos a preocupação com Allegra e pedimos que sua privacidade seja respeitada neste momento." Allegra tem 50 por cento da Versace que herdou, em seu aniversário de 18 anos, do tio Gianni Versace, fundador da empresa assassinado em Miami em 1997. A menina, que Gianni chamava de sua "princesinha", tinha apenas 11 anos quando o pioneiro da moda foi morto a tiros na frente de usa mansão em Miami Beach.